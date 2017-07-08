В Приморском океанариуме погиб еще один дельфин, отравленный в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Третий дельфин-белобочка Ами, отравленная в октябре 2016 года, погибла в Приморском океанариуме, рассказала РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

"Сегодня в Приморском океанариуме скончалась белобочка Ами. Она была в числе дельфинов, отравленных в октябре 2016 года. Тогда погибли две белобочки, но Ами удалось реанимировать. По заявлению океанариума было возбуждено уголовное дело, в котором Приморский океанариум является пострадавшей стороной. Результаты следствия еще не озвучены", — сообщил Молчанова.

Пресс-секретарь отметила, что Ами все время болела, поэтому не участвовала в представлении морских млекопитающих.

"Были проведены все необходимые ветеринарные мероприятия, но состояние дельфина ухудшалось. Ами теряла в весе, месяц назад ее перевели на искусственное вскармливание, но выходить дельфина так и не удалось", — рассказала представитель океанариума.

Надзорным органам сообщили о случившемся. Вскрытие проведут сотрудники Центра диагностики болезней животных института животноводства и ветеринарной медицины Приморской государственной сельскохозяйственной академии. По результатам будет сделано заключение о причинах гибели животного.

За несколько дней до смерти двух дельфинов-белобочек в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине. По данным СМИ, на теле животного были замечены следы ударов тупым предметом. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели животного. В июне погиб скат-орляк, живший в экспозиции "Океанская бездна", вскрытие показало кровоизлияние в мозг. Заключение о гибели еще не составлено.

Океанариум вновь начал принимать посетителей с 20 декабря 2016 года. В ноябре 2016 года была временно приостановлена продажа билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции "Тропический лес".