В Приморском океанариуме погиб еще один дельфин, отравленный в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Третий дельфин-белобочка Ами, отравленная в октябре 2016 года, погибла в Приморском океанариуме, рассказала РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.
В октябре прошлого года в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина
. Следствие сообщило, что внешних телесных повреждений не обнаружено
, проводится гистологическое исследование на предмет ядов, токсинов и химикатов. Возбуждено дело по статье "халатность".
"Сегодня в Приморском океанариуме скончалась белобочка Ами. Она была в числе дельфинов, отравленных в октябре 2016 года. Тогда погибли две белобочки, но Ами удалось реанимировать. По заявлению океанариума было возбуждено уголовное дело, в котором Приморский океанариум является пострадавшей стороной. Результаты следствия еще не озвучены", — сообщил Молчанова.
Пресс-секретарь отметила, что Ами все время болела, поэтому не участвовала в представлении морских млекопитающих.
"Были проведены все необходимые ветеринарные мероприятия, но состояние дельфина ухудшалось. Ами теряла в весе, месяц назад ее перевели на искусственное вскармливание, но выходить дельфина так и не удалось", — рассказала представитель океанариума.
Надзорным органам сообщили о случившемся. Вскрытие проведут сотрудники Центра диагностики болезней животных института животноводства и ветеринарной медицины Приморской государственной сельскохозяйственной академии. По результатам будет сделано заключение о причинах гибели животного.
За несколько дней до смерти двух дельфинов-белобочек в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине. По данным СМИ, на теле животного были замечены следы ударов тупым предметом. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели животного. В июне погиб скат-орляк, живший в экспозиции "Океанская бездна", вскрытие показало кровоизлияние в мозг. Заключение о гибели еще не составлено.
Океанариум вновь начал принимать посетителей с 20 декабря 2016 года. В ноябре 2016 года была временно приостановлена продажа билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции "Тропический лес".
Общий объем воды в Приморском океанариуме составит около 25 тысяч тонн.
Объем аквариумов экспозиционного корпуса – более 10 тысяч кубических метров. Два самых крупных бассейна будут вмещать около 7 тысяч тонн воды, что сопоставимо с объемом 120 железнодорожных цистерн.
Экспозиционный корпус, стилизованный под раковину, должен стать произведением архитектурного и дизайнерского искусства. Он предназначен для посетителей, там же будут располагаться научные лаборатории. Здание уже сейчас поражает своими размерами. Ширина его составляет 150 метров, общая площадь около 35 тысяч квадратных метров.
Толщина акрилового стекла в самом большом бассейне будет достигать 0,6 м. Посетители смогут наблюдать за жизнью морских обитателей из подводного тоннеля шириной 2,5 метра и длиной 70 метров, оборудованного движущейся дорожкой.
В Приморском океанариуме будет представлен мир всех океанов. В нем будут содержаться свыше 500 видов морских и пресноводных животных, в том числе беспозвоночных, рыб, птиц, морских млекопитающих, собранных в тематические экспозиции.
Комплекс аквариумов разного размера позволит посетителям познакомиться с жизнью обитателей российских вод (Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка), холодных полярных морей, теплых тропических рек и морей, а также с обитателями открытых просторов океана.
Приморский океанариум входит в структуру Дальневосточного отделения Российской академии наук на правах научно-исследовательского института.
В Приморском океанариуме посетители смогут познакомиться с масштабными экспозициями, отражающими представления о рождении вселенной, эволюции жизни в Океане, а также с современным разнообразием жизни в пресных и морских водах нашей планеты.