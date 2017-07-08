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Происшествия

В Приморском океанариуме погиб еще один дельфин, отравленный в октябре

10:5208.07.2017
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© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкОкеанариум на острове Русский. Архивное фотоОкеанариум на острове Русский. Архивное фото
© РИА Новости / Валерия Кузора
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Третий дельфин-белобочка Ами, отравленная в октябре 2016 года, погибла в Приморском океанариуме, рассказала РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

Морской котик с самкой. Командорские острова.
© РИА Новости / Ф. Челноков
Большие и уязвимые
В октябре прошлого года в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. Следствие сообщило, что внешних телесных повреждений не обнаружено, проводится гистологическое исследование на предмет ядов, токсинов и химикатов. Возбуждено дело по статье "халатность".

"Сегодня в Приморском океанариуме скончалась белобочка Ами. Она была в числе дельфинов, отравленных в октябре 2016 года. Тогда погибли две белобочки, но Ами удалось реанимировать. По заявлению океанариума было возбуждено уголовное дело, в котором Приморский океанариум является пострадавшей стороной. Результаты следствия еще не озвучены", — сообщил Молчанова.

Пресс-секретарь отметила, что Ами все время болела, поэтому не участвовала в представлении морских млекопитающих.

"Были проведены все необходимые ветеринарные мероприятия, но состояние дельфина ухудшалось. Ами теряла в весе, месяц назад ее перевели на искусственное вскармливание, но выходить дельфина так и не удалось", — рассказала представитель океанариума.

Дельфин. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Приморском океанариуме назвали возможную причину гибели дельфинов
Надзорным органам сообщили о случившемся. Вскрытие проведут сотрудники Центра диагностики болезней животных института животноводства и ветеринарной медицины Приморской государственной сельскохозяйственной академии. По результатам будет сделано заключение о причинах гибели животного.

За несколько дней до смерти двух дельфинов-белобочек в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине. По данным СМИ, на теле животного были замечены следы ударов тупым предметом. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели животного. В июне погиб скат-орляк, живший в экспозиции "Океанская бездна", вскрытие показало кровоизлияние в мозг. Заключение о гибели еще не составлено.

Океанариум вновь начал принимать посетителей с 20 декабря 2016 года. В ноябре 2016 года была временно приостановлена продажа билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции "Тропический лес".

Приморский океанариум, один из крупнейших в мире
© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкОбщий объем воды в Приморском океанариуме составит около 25 тысяч тонн.Океанариум на острове Русский
© РИА Новости / Валерия Кузора
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Общий объем воды в Приморском океанариуме составит около 25 тысяч тонн.
© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкОбъем аквариумов экспозиционного корпуса – более 10 тысяч кубических метров. Два самых крупных бассейна будут вмещать около 7 тысяч тонн воды, что сопоставимо с объемом 120 железнодорожных цистерн.Океанариум на острове Русский
© РИА Новости / Валерия Кузора
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Объем аквариумов экспозиционного корпуса – более 10 тысяч кубических метров. Два самых крупных бассейна будут вмещать около 7 тысяч тонн воды, что сопоставимо с объемом 120 железнодорожных цистерн.
© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкЭкспозиционный корпус, стилизованный под раковину, должен стать произведением архитектурного и дизайнерского искусства. Он предназначен для посетителей, там же будут располагаться научные лаборатории. Здание уже сейчас поражает своими размерами. Ширина его составляет 150 метров, общая площадь около 35 тысяч квадратных метров.Океанариум на острове Русский
© РИА Новости / Валерия Кузора
Перейти в фотобанк
Экспозиционный корпус, стилизованный под раковину, должен стать произведением архитектурного и дизайнерского искусства. Он предназначен для посетителей, там же будут располагаться научные лаборатории. Здание уже сейчас поражает своими размерами. Ширина его составляет 150 метров, общая площадь около 35 тысяч квадратных метров.
© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкТолщина акрилового стекла в самом большом бассейне будет достигать 0,6 м. Посетители смогут наблюдать за жизнью морских обитателей из подводного тоннеля шириной 2,5 метра и длиной 70 метров, оборудованного движущейся дорожкой.Океанариум на острове Русский
© РИА Новости / Валерия Кузора
Перейти в фотобанк
Толщина акрилового стекла в самом большом бассейне будет достигать 0,6 м. Посетители смогут наблюдать за жизнью морских обитателей из подводного тоннеля шириной 2,5 метра и длиной 70 метров, оборудованного движущейся дорожкой.
© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкВ Приморском океанариуме будет представлен мир всех океанов. В нем будут содержаться свыше 500 видов морских и пресноводных животных, в том числе беспозвоночных, рыб, птиц, морских млекопитающих, собранных в тематические экспозиции.Океанариум на острове Русский
© РИА Новости / Валерия Кузора
Перейти в фотобанк
В Приморском океанариуме будет представлен мир всех океанов. В нем будут содержаться свыше 500 видов морских и пресноводных животных, в том числе беспозвоночных, рыб, птиц, морских млекопитающих, собранных в тематические экспозиции.
© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкКомплекс аквариумов разного размера позволит посетителям познакомиться с жизнью обитателей российских вод (Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка), холодных полярных морей, теплых тропических рек и морей, а также с обитателями открытых просторов океана.Океанариум на острове Русский
© РИА Новости / Валерия Кузора
Перейти в фотобанк
Комплекс аквариумов разного размера позволит посетителям познакомиться с жизнью обитателей российских вод (Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка), холодных полярных морей, теплых тропических рек и морей, а также с обитателями открытых просторов океана.
© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкПриморский океанариум входит в структуру Дальневосточного отделения Российской академии наук на правах научно-исследовательского института.Океанариум на острове Русский
© РИА Новости / Валерия Кузора
Перейти в фотобанк
Приморский океанариум входит в структуру Дальневосточного отделения Российской академии наук на правах научно-исследовательского института.
© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкВ Приморском океанариуме посетители смогут познакомиться с масштабными экспозициями, отражающими представления о рождении вселенной, эволюции жизни в Океане, а также с современным разнообразием жизни в пресных и морских водах нашей планеты.Океанариум на острове Русский
© РИА Новости / Валерия Кузора
Перейти в фотобанк
В Приморском океанариуме посетители смогут познакомиться с масштабными экспозициями, отражающими представления о рождении вселенной, эволюции жизни в Океане, а также с современным разнообразием жизни в пресных и морских водах нашей планеты.
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