В Дагестане утонули три человека

МАХАЧКАЛА, 2 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, утонули в озере в Дагестане, в которое упали в результате обвала части берега, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло примерно в 13.30 мск в дагестанском городе Буйнакске.

"В оперативную дежурную поступила информация, что на озере Комсомольское в результате обвала части берега в озеро упали шесть человек, из них пятеро детей. Самостоятельно выбраться на берег смогли три ребенка. Остальные двое детей и взрослый ушли под воду", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате поисково-спасательной операции из озера были извлечены тела трех погибших.