Источник: в Ингушетии во двор родных убитого боевика бросили гранату

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Неизвестные в ночь на воскресенье бросили гранату во двор дома родных ликвидированного ранее боевика в Малгобекском районе Ингушетии, в результате взрыва никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В ночь на воскресенье в Малгобеке неизвестные бросили гранату во двор дома родителей ликвидированного в мае этого года участника бандподполья Магомеда Бекбузарова. В результате взрыва никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится расследование.

Находившийся в федеральном розыске 29-летний житель Малгобека Магомед Бекбузаров вместе с еще одним боевиком был ликвидирован во время нападения на контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобекский" в ночь на 12 мая. В результате боестолкновения ранения получил один сотрудник полиции.

В мае в Малгобеке неизвестные обстреляли младшего брата Бекбузарова и их родственника на территории станции техобслуживания. Молодые люди с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.