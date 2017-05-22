В Ингушетии произошла стрельба, два человека ранены

НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Двое жителей города Малгобек попали в больницу с огнестрельными ранениями после того, как их обстреляли неизвестные вечером в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СКР по Ингушетии.

"В 17.30 мск в воскресенье на улице Физкультурной в Малгобеке на территории станции технического обслуживания неизвестные обстреляли двух местных жителей – 25 и 26 лет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что молодые люди с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. "Один из них получил тяжелые ранения, а второй – легкие", — добавил представитель следствия. На месте происшествия обнаружены несколько гильз калибра 5,45 и 9 миллиметров.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах Ингушетии заявил РИА Новости, что оба раненых являются родственниками ликвидированного 12 мая при нападении на пост полиции участника незаконных вооруженных формирований Магомеда Бекбузарова. "Один из получивших ранения – родной младший брат боевика Бекбузарова, а второй – их родственник", — отметил собеседник агентства.

В ночь 12 мая был обстрелян контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобекский" в Ингушетия. В результате был ранен полицейский. Ответным огнем двое нападавших уничтожены. Ими оказались 29-летний житель Малгобека Магомед Бекбузаров, находившийся в федеральном розыске, и 33-летний житель Чеченской республики Адам Магмадов. На месте происшествия нашли два автомата Калашникова, корпус от гранатомета и более 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 миллиметра.