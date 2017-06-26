Канал для связи: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В ФСБ рассказали о "роли" Telegram при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. По данным спецслужб, смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер для координации своих действий.
Сейчас в рамках расследования теракта арестованы более десяти человек.
Связь через Telegram
По данным ФСБ, террористы, готовившие взрыв в метро активно использовали Telegram.
"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в Метрополитене города Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", — говорится в сообщении спецслужбы.
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы", — заявили в ФСБ.
Претензии Роскомнадзора
О том, что террористы активно используют Telegram, накануне заявил и глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, спецслужбы неоднократно сообщали, что мессенджер является одним из основных каналов коммуникаций для преступников.
Чиновник также добавил, что основатель сервиса "последовательно и системно демонстрирует правовой нигилизм".
"Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограниченно, оно исчисляется днями, и мы будем в эти дни ждать ответа Павла Дурова", — подчеркнул Жаров в интервью НТВ.
Позиция Дурова
Сам Павел Дуров резко раскритиковал слова Жарова о "ключах для дешифрации".
"Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году", — написал предприниматель на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", — добавил Дуров.
Основатель мессенджера в пятницу также опроверг слова главы Роскомнадзора о том, что Дуров "нейтрален" по отношению к террористам и преступникам и абсолютно игнорирует безопасность пользователей.
Предприниматель также отметил, что мессенджер обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира, и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе.