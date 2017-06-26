Преступники использовали Telegram при подготовке теракта в метро Петербурга

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер Telegram на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга, сообщает ФСБ РФ в понедельник.

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", — говорится в сообщении.