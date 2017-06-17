В Петербурге арестовали подозреваемую в убийстве одномесячной внучки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга в субботу заключил под стражу женщину, подозреваемую в убийстве своей одномесячной внучки, сообщает пресс-служба горсуда.

Ранее сообщалось, что более 200 человек искали пропавших на территории Юнтоловского заказника в Санкт-Петербурге женщину с грудным ребенком; к поиску также были привлечены беспилотники. В полицию в четверг обратился мужчина, сообщивший, что днем около 13.00 его теща ушла в район Юнтоловского заказника с одномесячной девочкой.

"Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Миргалиевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего — прим. ред), сроком на 2 месяца", — говорится в сообщении.

По данным СК, рано утром в пятницу на территории парка была обнаружена женщина и тело ребенка. Как сообщал РИА Новости источник в оперативных службах, женщина была обнаружена в невменяемом состоянии, в овраге. По предварительным данным, она пыталась покончить с собой.