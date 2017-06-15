В Петербурге пропала женщина с младенцем

С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции начали розыск пожилой женщины, которая пропала вместе с одномесячной девочкой в Юнтоловском парке в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня в полицию обратился мужчина, сообщивший, что днем около 13.00 часов его теща ушла в район Юнтоловского парка с внучкой. На связь они не вышли, после начала розыскных мероприятий в парке была обнаружена пустая коляска", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Петербурге продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.