В Туле шесть человек обратились за помощью после матча "Спартак"-"Арсенал"

ВОРОНЕЖ, 22 мая – РИА Новости. Шесть человек обратились за медицинской помощью в результате инцидентов, связанных с футбольным матчем тульского "Арсенала" и московского "Спартака", сообщил в понедельник РИА Новости представитель минздрава Тульской области.
"Шесть человек в течение дня – до матча, после матча – обратились за медицинской помощью. Этим шести обратившимся была оказана амбулаторная помощь, и они отпущены домой", — сказал собеседник агентства.
Были ли пострадавшие болельщиками "Спартака" или "Арсенала", собеседник агентства не уточнил. Игра закончилась победой тульской команды со счетом 3:0.
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