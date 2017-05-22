В Туле шесть человек обратились за помощью после матча "Спартак"-"Арсенал"

Болельщик Спартака, упавший с ограждения во время матча против тульского Арсенала. 21 мая 2017

Болельщик Спартака, упавший с ограждения во время матча против тульского Арсенала. 21 мая 2017

ВОРОНЕЖ, 22 мая – РИА Новости. Шесть человек обратились за медицинской помощью в результате инцидентов, связанных с футбольным матчем тульского "Арсенала" и московского "Спартака", сообщил в понедельник РИА Новости представитель минздрава Тульской области.

Встреча в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским "Спартаком" проходила накануне в Туле. В середине первого тайма с оградительной решетки на стадионе упал фанат столичного клуба. Во время матча фанаты "Спартака" вырвали несколько десятков кресел, сложили их в одну кучу и пытались поджечь, но оперативно сработали пожарные. Кроме того, в день игры в городе происходили инциденты, связанные с матчем.

"Шесть человек в течение дня – до матча, после матча – обратились за медицинской помощью. Этим шести обратившимся была оказана амбулаторная помощь, и они отпущены домой", — сказал собеседник агентства.

Были ли пострадавшие болельщиками "Спартака" или "Арсенала", собеседник агентства не уточнил. Игра закончилась победой тульской команды со счетом 3:0.

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