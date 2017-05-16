Обвиняемые в убийстве медсестер военные могут получить более 20 лет колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Гособвинитель в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде просит назначить более 20 лет колонии строгого режима военнослужащим, обвиняемым в убийстве двух медсестер, сообщил РИА Новости во вторник адвокат одного из подсудимых Максим Пашков.

По версии следствия, в ночь на 12 апреля 2016 года трое молодых людей, проходивших лечение в психиатрическом отделении Окружного военного госпиталя в Петербурге, убили двух медсестер, после чего скрылись. В городе начались активные поиски беглецов, была усилена охрана вокзалов и аэропортов. Уже к вечеру подозреваемые были задержаны недалеко от границы с Финляндией.

Ранее сообщалось, что среди задержанных: первокурсник Военно-космической академии им. Можайского Степан Даценко, рядовой механик взвода технического обеспечения в/ч 55443 Западного военного округа Давид Зиганшин, рядовой курсант-стрелок учебного взвода в/ч 6716 Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД РФ Александр Томский.

"Сегодня в суде начались прения сторон. Гособвинитель просит приговорить Томского к 22 годам, Зиганшина — к 24, Доценко — к семи годам колонии строгого режима. Завтра прения продолжатся", — сказал адвокат.