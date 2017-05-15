Троих жителей Ульяновска обвиняют в похищении полицейского и вымогательстве

САМАРА, 15 мая — РИА Новости. Троим жителям Ульяновска предъявлено обвинение в вымогательстве и похищении полицейского, сообщает СУСК по региону.

По версии следствия, 12 мая трое мужчин избили инспектора ДПС, увезли его с места происшествия и поместили в гаражный бокс. Как сообщает СУСК по региону, обвиняемые потребовали от полицейского 500 тысяч рублей: заставили его написать расписку о том, что он должен одному из них 200 тысяч рублей, а также подписать договор продажи ему же мотоцикла за 300 тысяч рублей. После получения расписок обвиняемые отпустили полицейского.

По информации следствия, злоумышленники знали, что похищенный мужчина является сотрудником полиции. Следователи намерены выйти с ходатайством об аресте обвиняемых.

"Установлено, что мотивом действия нападавших была месть за правомерные действия сотрудника полиции, составившего на одного из обвиняемых протокол об административном правонарушении", — отметили в СУ СК по региону.

Троим мужчинам предъявлено обвинение по статьям "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", "Похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия, из корыстных побуждений" и "Вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия, в крупном размере".