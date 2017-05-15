Троих жителей Ульяновска обвиняют в похищении полицейского и вымогательстве

САМАРА, 15 мая — РИА Новости. Троим жителям Ульяновска предъявлено обвинение в вымогательстве и похищении полицейского, сообщает СУСК по региону.
По информации следствия, злоумышленники знали, что похищенный мужчина является сотрудником полиции. Следователи намерены выйти с ходатайством об аресте обвиняемых.
"Установлено, что мотивом действия нападавших была месть за правомерные действия сотрудника полиции, составившего на одного из обвиняемых протокол об административном правонарушении", — отметили в СУ СК по региону.
Троим мужчинам предъявлено обвинение по статьям "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", "Похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия, из корыстных побуждений" и "Вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия, в крупном размере".