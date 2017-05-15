Мосгорсуд подтвердил штраф Навальному за несанкционированную акцию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным штраф в 20 тысяч рублей, наложенный на оппозиционера Алексея Навального за организацию несанкционированной массовой акции в центре столицы 26 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о назначении административного наказания в виде штрафа в 20 тысяч рублей оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил жалобу адвоката, требовавшую отменить наказание.

Навальный не считает себя виновным, заявляя, что мэрия отказалась согласовать мероприятие в центре города, а альтернативы предложила якобы только накануне митинга. Оппозиционер утверждает, что в таком случае законодательство позволяет выйти на первоначально заявленное мероприятие.

В то же время глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявлял РИА Новости, что мэрия предлагала перенести шествие в Сокольники или Люблино еще 22 марта, то есть за четыре дня до мероприятия.

Навальный также получил 15 суток административного ареста за сопротивление полицейским в ходе несанкционированной акции, это решение Мосгорсуд уже признал законным. Оппозиционер сидел в спецприемнике с 27 марта по 10 апреля.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом. Четыре человека арестованы по уголовному делу о нападениях на силовиков: это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых.