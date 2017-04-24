Суд в Петербурге признал законным арест курсанта за содействие терроризму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Ленинградский окружной военный суд отказал в удовлетворении жалобы на постановление об аресте курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, подозреваемого в содействии терроризму, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 10 апреля арестовал курсанта Осипова до 9 июня. Военное следственное управление СК РФ по Ракетным войскам стратегического назначения подозревает курсанта в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность, а равно финансирование терроризма"). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

"Ленинградский окружной военный суд оставил в силе постановление Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Осипова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ. Решение было вынесено 20 апреля", — сказала Лебедева.

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского — военно-учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных сил по 40 военным специальностям. Как говорится на сайте академии, главная задача учебного заведения — "готовить высококвалифицированных офицеров с глубокими инженерными знаниями для частей и подразделений Воздушно-космических сил, проводить научные исследования в интересах воздушно-космической обороны России, которая располагает самыми совершенными ракетно-космическими системами, вобравшими в себя новейшие достижения современной науки начала ХХI века". Среди выпускников вуза — бывший замминистра обороны Владимир Поповкин и летчик-космонавт Юрий Шаргин.