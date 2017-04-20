В Петербурге после самоподрыва студента арестовали начальника лаборатории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга в четверг санкционировал арест начальника химической лаборатории, в которой была, предположительно, изготовлена бомба, взорвавшаяся в руках 17-летнего студента на проспекте Кима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации от дома 4 по проспекту Кима 17-летнего молодого человека. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как следует их материалов дела, пострадавший является студентом химического факультета Санкт-Петербургского государственного Технологического университета. Несмотря на тяжёлые травмы: ампутация кистей обеих рук, черепно-мозговые травмы, в том числе глаз, — в ходе его допроса в больнице следователи выяснили, что бомба была изготовлена в лаборатории, расположенной в помещении ЗАО "Инновационные технологии C&C" на набережной реки Смоленки. Гендиректор компании Василий Кирьянов и начальник лаборатории Дмитрий Довга 18 апреля были задержаны.

"Суд постановил избрать в отношении Довга Дмитрия Алексеевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц, 24 суток — по 11 июня включительно", — огласила судья Оксана Демяшева.

Как следует из ходатайства следователя об аресте, пострадавший помогал начальнику лаборатории Довге "в изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств" и получил два из них от него в дар. Следователь объяснил необходимость ареста подозреваемого невозможностью установить полный круг свидетелей и подозреваемых.

Сам же Довга заявил в суде, что видел пострадавшего лишь два раза и всегда в сопровождении его "хорошей знакомой", лаборантки Василисы Кривовичевой, которой тот помогал заносить некое тяжёлое оборудование. Довга заявил, что был уверен в своём официальном трудоустройстве на предприятии, а потому сомнений в законности производства взрывчатых веществ у него не возникло.

"У меня во время работы не возникло сомнений в легальности работы, я участвовал в общении с заказчиками, у меня была уверенность, что у нашего директора есть полный перечень документов, разрешающих производство", — заявил в суде Довга.

По его словам, почти год назад с самого начала работы в компании гендиректором Кирьяновым ему была поставлена задача "по уничтожению негабаритных строительных материалов". Довга заявил, что он "с этой работой справлялся". В то же время, по его словам, хранением и сборкой взрывных устройств возглавляемая им лаборатория не занималась "и все полученные вещества передавались Кирьянову".

В ходе заседания, несмотря на неоднократные просьбы судьи не разглашать материалы дела, Довга также рассказал, что ключи от химической лаборатории были у всех сотрудников, в то же время, он был лишён возможности "открыть второй механический цех, где собирались шашки".

Как стало известно в ходе судебного заседания, задержан Довга был в день свадьбы, на этой неделе ему исполняется 27 лет. Довга имеет погашенную судимость за хранение 50 миллиграмм взрывчатого вещества. Помимо зарплаты Довга получал доход от своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, занимаясь производством кремов и сывороток для лица. По словам его адвоката Нины Вилкиной, мать подозреваемого является директором школы, отец — ведущий инженер в сельско-хозяйственном институте. Довга заявил о полной готовности сотрудничать со следствием и просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

По информации РИА Новости, предприятие, где работал Довга, не имеет лицензии на работу с взрывчатыми веществами и изготовление взрывных устройств. В ходе обыска на предприятии были изъяты 30 самодельных взрывных устройств, ёмкости, предположительно, с взрывчатым веществом пентаэритриттетранитратом, детонатор и составные части взрывных устройств.