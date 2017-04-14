В Ленобласти 12 человек пострадали при столкновении фуры и микроавтобуса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. При столкновении фуры и микроавтобуса в Ленинградской области в Тосненском районе пострадали 12 человек, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

"Под Любанью столкнулись фура и микроавтобус, по данным на 9 утра четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 8 – средней тяжести и в легком. Пострадавшие будут доставлены в травмоцентры в Тосно и в областную клиническую больницу", — сказал собеседник агентства.

На месте работают 4 скорых, вертолет санавиации. Также работает главный хирург Ленинградской области Олег Эргашев.