Источник сообщил об обысках в доме правительства Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов находятся в здании правительства Марий Эл, вероятно, идет изъятие документов, сообщил РИА Новости в четверг источник в администрации главы республики.
"В здании правительства работают сейчас сотрудники правоохранительных органов, вероятно, идет изъятие документов, они ходят с коробками", — сказал собеседник агентства.
В здании правительства также располагаются администрация главы республики и Госсобрание.
Шестого апреля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен Александр Евстифеев.