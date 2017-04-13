Источник сообщил об обысках в доме правительства Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов находятся в здании правительства Марий Эл, вероятно, идет изъятие документов, сообщил РИА Новости в четверг источник в администрации главы республики.

Адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту получения взяток в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова . Сумма взяток, которые вменяются Маркелову, пока не уточняется.

"В здании правительства работают сейчас сотрудники правоохранительных органов, вероятно, идет изъятие документов, они ходят с коробками", — сказал собеседник агентства.

В здании правительства также располагаются администрация главы республики и Госсобрание.

Шестого апреля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен Александр Евстифеев.