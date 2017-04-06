Генерал-майор ФСБ прокомментировал расследование теракта в Петербурге

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Связи заказчиков теракта в петербургском метрополитене с международными террористами, против которых проводится российская военная операция в Сирии, не просматривается, скорее их следует искать на других угрожающих России террором направлениях, заявил в интервью РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах.

"Человек, который проживает на протяжении длительного времени в России, родившийся совершенно не в Сирии, вряд ли будет акцентировать свое внимание на политике Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Слишком далеко, поэтому, скорее всего, не выступает раздражителем. Понимаю, если бы это сделали какие-то радикалы, принимавшие участие в событиях в Сирии, или выходцы из ближневосточного региона. Прямой связи я не усматриваю", — сказал Михайлов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Расследование даст все ответы – Путин о взрывах в метро Санкт-Петербурга

Он считает, что террористическая угроза для России исходит не только от радикальных исламистских организаций.

"У России сегодня много угроз. Не только с позиций радикального ислама. У нас и проблемы с Украиной, которая неоднократно заявляла о необходимости перенесения террористических актов на территорию РФ. У нас достаточно напряженная ситуация с различными националистическими организациями", — отметил эксперт.

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