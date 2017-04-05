В Петербурге задержали шесть человек за содействие террористам

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали шестерых выходцев из Средней Азии за содействие террористической деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. В операции участвовали сотрудники СК, полиция, ФСБ и спецподразделения Росгвардии.
Сейчас по местам жительства подозреваемых идут обыски. Оперативники изымают исламскую экстремистскую литературу, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В СК отметили, что на данный момент нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем взрыва в петербургском метро.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах
*Террористическая организация, запрещенная в России
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