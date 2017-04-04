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Происшествия

Мир скорбит вместе с Россией: число жертв взрыва в Петербурге выросло до 14

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (359)
15:4804.04.2017
(обновлено: 15:50 04.04.2017)
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Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Число погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 14 человек, следователи проверяют различные версии, в том числе о террористе-смертнике. По всей стране усилены меры безопасности, лидеры государств мира выражают соболезнования России, а жители российских городов организуют акции памяти и поддержки петербуржцев.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии.

© РИА Новости
Расследование даст все ответы – Путин о взрывах в метро Санкт-Петербурга

Четырнадцать жертв

Траур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Тревога и скорбь на Неве. Репортаж из города, пережившего теракт
"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью", — сказала утром министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая координирует работу медиков в Петербурге.

Она добавила, что в стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших, все получившие тяжелые травмы находятся в стабильном состоянии.

"Смертей за ночь не было. Все больные, находящиеся, в том числе, в крайне тяжелом состоянии, стабильны на сегодняшний момент", — отметила Скворцова. По ее словам, все медицинские мощности, которые есть в стране, использованы.

Сотрудник полиции у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Следствие назвало имя смертника, устроившего взрыв в Петербурге
Как уточнил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, 12 пострадавших при взрыве в метро находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести, состояние 10 человек он охарактеризовал как среднее.

По словам градоначальника, в числе пострадавших от взрыва в метро Петербурга 17 жителей других регионов России, а также три гражданина иностранных государств — Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Полтавченко отметил, что власти Петербурга пока не планируют обращаться за поддержкой федеральных властей, поскольку город в полном объеме обеспечен необходимыми медикаментами и высококвалифицированными специалистами.

Как стало известно, среди пострадавших — 13 студентов Петербургского госуниверситета путей сообщения (ПГУПС), одна студентка университета погибла.

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
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На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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Бдительность в метро

Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Очевидец: я видел, как выносят людей из метро – это страшное зрелище
Во вторник утром Санкт-Петербургский метрополитен, все станции которого были закрыты сразу после взрыва, возобновил работу в полном объеме. При этом наземный общественный транспорт продолжил ходить в усиленном режиме.

Однако в первой половине дня, по сообщению пресс-службы метрополитена, ряд станций метро были вновь закрыты. К полудню появилась информация о том, что десять станций метро на "синей" ветке закрыты на вход и на выход. "Движение на участке линии-2 от станции "Московская" до станции "Петроградская" не осуществляется. Все станции данного участка закрыты на вход и выход", — сказано в релизе.

Также к середине дня были закрыты станции пересадочного узла "Сенная площадь", "Спасская" и "Садовая". Ранее закрытая станция метро "Достоевская" продолжила свою работу. К 14.30 мск метро продолжило работу в обычном режиме.

Сразу после взрыва во всех городах России, где работает метро, были усилены меры безопасности на этом виде транспорта. Повсюду повышенные меры предприняты на общественном транспорте и в местах большого скопления людей.

Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Первые кадры с места взрыва в петербургском метро

Версия трагедии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин, который накануне лично приехал на место происшествия в Петербурге, чтобы координировать работу следственно-оперативной группы, пообещал, что все причастные к взрыву в петербургском метро будут установлены. Он пообещал, что будет проведено тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств преступления.

Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Клинцевич: на произошедшее в Петербурге будет дан жесткий ответ
Как во вторник сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, следователи проводят большой комплекс следственных мероприятий. "В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие", — сказала она.

По словам Петренко, бомбу в метро мог привести в действие мужчина, останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. "Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются", — сказала она.

О том, что версия осуществления взрыва террористом-смертником рассматривается, сообщил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это одна из версий, которая обсуждается, которая фигурирует", — сказал он.

Во вторник также стало известно о том, что комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана и ФСБ России проводят совместное расследование взрыва в Санкт-Петербурге, идет интенсивный обмен информацией. "Мы сегодня совместно с ФСБ, со спецслужбами соседних государств отрабатываем версии о причастности к теракту одного гражданина РФ и выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана", — заявил заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков.

Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Эксперт: взрыв в метро Санкт-Петербурга – это вызов
По его словам, появилась информация о том, что к теракту может быть причастен гражданин Казахстана Максим Арышев, 1996 года рождения. "Эта информация не соответствует действительности. В поле зрения КНБ он не попадал, в учетах не значится. Партнерами из спецслужб РФ как исполнитель теракта не рассматривается, скорее всего, он жертва", — сказал он. Позже стало известно, что Арышев был опознан среди погибших.

Как добавил Билисбеков, исполнитель может быть установлен в ближайшее время, но следователям предстоит устанавливать организаторов.

В то же время пресс-секретарь ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов сообщил РИА Новости, что исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином России.

"Мы подтверждаем, что подозреваемый в организации теракта является уроженцем Киргизии, гражданином России Акбаржоном Джалиловым, 1995 года рождения, уроженец города Ош", — сказал он и добавил, что его ведомство находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании взрыва.

© Информационный центр НАК
Представитель НАК о взрывах в питерском метро

Помощь пострадавшим

Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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#домой. В Петербурге сработали социальные сети человечности
Во вторник глава МЧС России Владимир Пучков провел заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждался вопрос оказания помощи пострадавшим при взрыве в метро Санкт-Петербурга. "Каждому пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь в полном объеме. И это наша первостепенная задача", — сказал Пучков, открывая заседание.

Он поблагодарил все службы города за оперативные и энергичные меры, которые были предприняты с первых минут после трагедии. Особо глава МЧС отметил координацию и взаимодействие городских и федеральных структур по ликвидации этой чрезвычайной ситуации.

В то же время он попросил уделить особое внимание всем тяжело пострадавшим. "Каждый должен получать необходимую конкретную помощь, в том числе привлекать специалистов для консультаций и прогноза ситуации, этим занимаются наши коллеги из Минздрава, мы готовы их поддержать", — сказал Пучков. По его словам, МЧС готово помочь в транспортировке пострадавших в другие регионы.

Световой короб на крыше автомобиля службы Яндекс.Такси. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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"Яндекс.Такси" заблокирует водителей, бравших плату за проезд в Петербурге
Свою помощь в расследовании теракта и поддержке пострадавших предложили многие страны, среди которых США, Туркмения, Украина, Белоруссия и ряд других. Россия может обратиться к другим странам за помощью в расследовании теракта в Петербурге, если это будет необходимо в интересах следствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это наши следователи будут принимать решение. В случае необходимости, безусловно, нельзя исключать того, что российская сторона может прибегнуть к чьей-то помощи, если это будет необходимо в интересах следствия", — сказал Песков, отвечая на вопрос, потребуется ли России помощь США или других стран в расследовании взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Для оказания помощи пострадавшим от взрыва в метро Санкт-Петербурга открыт счет для пожертвований. А глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook написал о том, что полуостров готов предоставить санатории для реабилитации пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. "Сейчас очень важна конкретная помощь людям, которые стали жертвами террористической атаки. Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших", — написал Аксенов.

© Ruptly
О страхе думать было некогда – машинист метро о действиях во время теракта

Акции памяти

Взрыв в Петербурге объединил людей по всему миру. В российских городах проходят акции памяти, власти нескольких городов в знак солидарности объявили траур.

Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Петербурженка рассказала о первых минутах после взрыва в метро
Пользователи соцсетей восхищаются сплоченностью петербуржцев, которые накануне продемонстрировали лучшие человеческие качества, бесплатно развозя по домам незнакомых людей, которые не могли добраться из-за неработающего метро.

Весь день жители города несут цветы к месту взрыва на станции метро "Технологический институт". Уже утром первого дня объявленного траура по погибшим у стен здания станции выросли целые охапки красных и белых гвоздик, ромашек, роз и лилий. Горожане несут сюда букеты, а также свечи и небольшие иконы. Некоторые из них не могут сдержать слез, плачут даже взрослые мужчины.

По сообщениям корреспондентов РИА Новости, у входа на станцию метро "Технологический институт" работает много представителей прессы, в том числе и западные СМИ, ведущие прямые телерепортажи. В вестибюле "Технологического института" ликвидированы все последствия взрыва, но в воздухе по-прежнему остается запах гари.

Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
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В Брюсселе к посольству РФ несут цветы в память о жертвах ЧП в Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время заупокойной литии в храме Христа Спасителя по погибшим в результате взрыва в метро заявил о том, что жители России должны осознать общую ответственность за будущее страны. По словам патриарха, террористический акт бросает вызов не только власти, правоохранительным органам и тем, кто призван обеспечивать безопасность людей, но и "всем нам, всему народу".

"Мы должны еще более осознавать важность сохранения мирной жизни, независимости нашей страны. Мы еще более ясно должны сознавать нашу общую ответственность за будущее нашего отечества, а это требует возрастания сознания того, что от действий каждого из нас зависит это будущее", — сказал патриарх.

Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ, верховный муфтий Талгат Таджуддин от имени всех мусульман страны выразил соболезнования главе государства и жителям Санкт-Петербурга, а также призвал россиян вместе бороться экстремизмом и терроризмом.

© Ruptly
Цветы и свечи: акции памяти жертв теракта в Петербурге в разных городах

Муфтий подчеркнул, что "возмущен этим гнусным злодеянием, учиненным наемными варварами, не имеющими ничего святого за своими душами, цель которых есть стремление разжечь межцивилизационный и межрелигиозный конфликт в нашей стране".

"Перед лицом этой ужасной трагедии призываем всех наших соотечественников еще теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против экстремизма и терроризма", — добавил Таджуддин.

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Полтавченко предложил установить единый мемориальный знак в память о жертвах террористических актов, аварий и катастроф, стихийных бедствий и военных конфликтов в Петербурге. "Необходимо в городе установить памятный знак всем жертвам терактов, конфликтов, стихийных бедствий, аварий, катастроф, куда бы могли приходить люди",- сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл установка памятного знака в метрополитене Петербурга, где в понедельник произошел взрыв.

Свои соболезнования петербуржцам и всем россиянам выражают жители многих государств – к российским посольствам несут цветы жители Парижа и Берлина, Киева и Токио, Вены, Минска и во многих других государствах.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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