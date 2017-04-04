Мир скорбит вместе с Россией: число жертв взрыва в Петербурге выросло до 14

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Число погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 14 человек, следователи проверяют различные версии, в том числе о террористе-смертнике. По всей стране усилены меры безопасности, лидеры государств мира выражают соболезнования России, а жители российских городов организуют акции памяти и поддержки петербуржцев.
В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии.
Четырнадцать жертв
Она добавила, что в стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших, все получившие тяжелые травмы находятся в стабильном состоянии.
"Смертей за ночь не было. Все больные, находящиеся, в том числе, в крайне тяжелом состоянии, стабильны на сегодняшний момент", — отметила Скворцова. По ее словам, все медицинские мощности, которые есть в стране, использованы.
По словам градоначальника, в числе пострадавших от взрыва в метро Петербурга 17 жителей других регионов России, а также три гражданина иностранных государств — Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Полтавченко отметил, что власти Петербурга пока не планируют обращаться за поддержкой федеральных властей, поскольку город в полном объеме обеспечен необходимыми медикаментами и высококвалифицированными специалистами.
Как стало известно, среди пострадавших — 13 студентов Петербургского госуниверситета путей сообщения (ПГУПС), одна студентка университета погибла.
Бдительность в метро
Однако в первой половине дня, по сообщению пресс-службы метрополитена, ряд станций метро были вновь закрыты. К полудню появилась информация о том, что десять станций метро на "синей" ветке закрыты на вход и на выход. "Движение на участке линии-2 от станции "Московская" до станции "Петроградская" не осуществляется. Все станции данного участка закрыты на вход и выход", — сказано в релизе.
Также к середине дня были закрыты станции пересадочного узла "Сенная площадь", "Спасская" и "Садовая". Ранее закрытая станция метро "Достоевская" продолжила свою работу. К 14.30 мск метро продолжило работу в обычном режиме.
Сразу после взрыва во всех городах России, где работает метро, были усилены меры безопасности на этом виде транспорта. Повсюду повышенные меры предприняты на общественном транспорте и в местах большого скопления людей.
Версия трагедии
Глава СК РФ Александр Бастрыкин, который накануне лично приехал на место происшествия в Петербурге, чтобы координировать работу следственно-оперативной группы, пообещал, что все причастные к взрыву в петербургском метро будут установлены. Он пообещал, что будет проведено тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств преступления.
По словам Петренко, бомбу в метро мог привести в действие мужчина, останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. "Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются", — сказала она.
О том, что версия осуществления взрыва террористом-смертником рассматривается, сообщил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это одна из версий, которая обсуждается, которая фигурирует", — сказал он.
Во вторник также стало известно о том, что комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана и ФСБ России проводят совместное расследование взрыва в Санкт-Петербурге, идет интенсивный обмен информацией. "Мы сегодня совместно с ФСБ, со спецслужбами соседних государств отрабатываем версии о причастности к теракту одного гражданина РФ и выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана", — заявил заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков.
Как добавил Билисбеков, исполнитель может быть установлен в ближайшее время, но следователям предстоит устанавливать организаторов.
В то же время пресс-секретарь ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов сообщил РИА Новости, что исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином России.
"Мы подтверждаем, что подозреваемый в организации теракта является уроженцем Киргизии, гражданином России Акбаржоном Джалиловым, 1995 года рождения, уроженец города Ош", — сказал он и добавил, что его ведомство находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании взрыва.
Помощь пострадавшим
Он поблагодарил все службы города за оперативные и энергичные меры, которые были предприняты с первых минут после трагедии. Особо глава МЧС отметил координацию и взаимодействие городских и федеральных структур по ликвидации этой чрезвычайной ситуации.
В то же время он попросил уделить особое внимание всем тяжело пострадавшим. "Каждый должен получать необходимую конкретную помощь, в том числе привлекать специалистов для консультаций и прогноза ситуации, этим занимаются наши коллеги из Минздрава, мы готовы их поддержать", — сказал Пучков. По его словам, МЧС готово помочь в транспортировке пострадавших в другие регионы.
"Это наши следователи будут принимать решение. В случае необходимости, безусловно, нельзя исключать того, что российская сторона может прибегнуть к чьей-то помощи, если это будет необходимо в интересах следствия", — сказал Песков, отвечая на вопрос, потребуется ли России помощь США или других стран в расследовании взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Для оказания помощи пострадавшим от взрыва в метро Санкт-Петербурга открыт счет для пожертвований. А глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook написал о том, что полуостров готов предоставить санатории для реабилитации пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. "Сейчас очень важна конкретная помощь людям, которые стали жертвами террористической атаки. Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших", — написал Аксенов.
Акции памяти
Взрыв в Петербурге объединил людей по всему миру. В российских городах проходят акции памяти, власти нескольких городов в знак солидарности объявили траур.
Весь день жители города несут цветы к месту взрыва на станции метро "Технологический институт". Уже утром первого дня объявленного траура по погибшим у стен здания станции выросли целые охапки красных и белых гвоздик, ромашек, роз и лилий. Горожане несут сюда букеты, а также свечи и небольшие иконы. Некоторые из них не могут сдержать слез, плачут даже взрослые мужчины.
По сообщениям корреспондентов РИА Новости, у входа на станцию метро "Технологический институт" работает много представителей прессы, в том числе и западные СМИ, ведущие прямые телерепортажи. В вестибюле "Технологического института" ликвидированы все последствия взрыва, но в воздухе по-прежнему остается запах гари.
"Мы должны еще более осознавать важность сохранения мирной жизни, независимости нашей страны. Мы еще более ясно должны сознавать нашу общую ответственность за будущее нашего отечества, а это требует возрастания сознания того, что от действий каждого из нас зависит это будущее", — сказал патриарх.
Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ, верховный муфтий Талгат Таджуддин от имени всех мусульман страны выразил соболезнования главе государства и жителям Санкт-Петербурга, а также призвал россиян вместе бороться экстремизмом и терроризмом.
Муфтий подчеркнул, что "возмущен этим гнусным злодеянием, учиненным наемными варварами, не имеющими ничего святого за своими душами, цель которых есть стремление разжечь межцивилизационный и межрелигиозный конфликт в нашей стране".
"Перед лицом этой ужасной трагедии призываем всех наших соотечественников еще теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против экстремизма и терроризма", — добавил Таджуддин.
48.2%Нет, не намерен(а) поддаваться страху
18.4%Да, но вынужден(а) ездить на нем
4.5%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
28.9%Я вообще не пользуюсь метро
Свои соболезнования петербуржцам и всем россиянам выражают жители многих государств – к российским посольствам несут цветы жители Парижа и Берлина, Киева и Токио, Вены, Минска и во многих других государствах.
Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>