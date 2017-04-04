Число жертв взрыва в петербургском метро возросло до 14

С.- ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Число жертв взрыва в петербургском метро выросло до 14, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек, 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью", — сказала она.

По ее словам, в больницах Петербурга остаются 49 раненых. Список пострадавших опубликован на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 45 пострадавших.

Взрыв прогремел накануне днем в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Позже на станции "Площадь Восстания" нашли самодельную бомбу, но этот взрыв удалось предотвратить. Следственный комитет возбудил дело по о теракте, также проверяются и другие версии.