Песков: Путин в постоянном режиме получает данные по взрыву в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в постоянном режиме получает данные от спецслужб и следствия по делу о взрыве метро в Петербурге.

"Разумеется, президент сейчас фактически в постоянном режиме получает новые вводные от специальных служб и следственных органов. По всей видимости, завтра он продолжит получать эту информацию. Предпринимаются все меры по линии городских властей, и федеральных властей, и по оказанию помощи пострадавшим и близким погибших", — сказал журналистам Песков.