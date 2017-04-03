Путину доложили о предварительных итогах начала расследования взрыва

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (213)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на совещании в управлении ФСБ доложили о предварительных итогах начальных следственных действий по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил журналистам в понедельник вечером пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там принимали участие представители ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии. Доложили о предварительных итогах первоначального этапа следственных действий", — сказал Песков.