Песков: признаки теракта в метро Петербурга налицо

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (213)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признаки теракта в метро Петербурга налицо, но с юридической точки зрения называть произошедшее терактом нельзя.

"Все признаки теракта на лицо, но следствие обязано рассматривать абсолютно все версии", — сказал Песков

Также, отвечая на вопрос о всероссийском трауре, он заявил, что траур объявлен в Санкт-Петербурге. "Траур в Санкт-Петербурге", — сказал он.