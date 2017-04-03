Источник назвал мощность обезвреженного взрывного устройства в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мощность взрывного устройства, обезвреженного в метро Санкт-Петербурга на станции "Площадь Восстания", составляет примерно один килограмм в тротиловом эквиваленте, устройство было кустарного производства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Бомба, которую смогли обезвредить, была эквивалентна одному килограмму тротила, она явно кустарного производства, из тех, что часто используют как террористы, так и просто неадекватные граждане", — сказал собеседник агентства.