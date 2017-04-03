Спасатели завершили работы на месте взрыва в метро Петербурга

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (204)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте взрыва в метро в Санкт-Петербурге завершены, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Поисково-спасательная операция завершена. Но режим "чрезвычайной ситуации" для органов управления и всего пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга сохраняется", — сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пучков распорядился привлечь дополнительные силы в случае необходимости для оказания практической адресной помощи всем семьям пострадавших и погибших, а также для оказания помощи правоохранительным органам в проведении процессуальных действий под эгидой Национального антитеррористического комитета.

"Особое внимание пострадавшим. Каждый должен получить комплексную медицинскую помощь с учётом сочетанных травм", — сказал глава МЧС.

Как доложил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, на месте чрезвычайной ситуации развернут оперативный штаб.

"На месте организована работа психологов, которые оказывают помощь пострадавшим, их семьям и родственникам. Дополнительно из Москвы в Санкт-Петербург направлена группа психологов Центра экстренной психологической помощи", — сказал Яцуценко. По его словам, пострадавшие направлены в пять лечебных учреждений города.

Для ликвидации последствий взрыва создана группировка сил и средств общей численностью более 1000 человек и около 300 единиц техники.

В Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать телефоны горячей линии, открытые в связи со взрывом: 8-800-7751717 (Москва) и 8-812-7182516 (Санкт-Петербург).

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