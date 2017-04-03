Спасатели завершили работы на месте взрыва в метро Петербурга
21:5603.04.2017
(обновлено: 22:13 03.04.2017)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте взрыва в метро в Санкт-Петербурге завершены, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Поисково-спасательная операция завершена. Но режим "чрезвычайной ситуации" для органов управления и всего пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга сохраняется", — сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Пучков распорядился привлечь дополнительные силы в случае необходимости для оказания практической адресной помощи всем семьям пострадавших и погибших, а также для оказания помощи правоохранительным органам в проведении процессуальных действий под эгидой Национального антитеррористического комитета.
"Особое внимание пострадавшим. Каждый должен получить комплексную медицинскую помощь с учётом сочетанных травм", — сказал глава МЧС.
Как доложил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, на месте чрезвычайной ситуации развернут оперативный штаб.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
"На месте организована работа психологов, которые оказывают помощь пострадавшим, их семьям и родственникам. Дополнительно из Москвы в Санкт-Петербург направлена группа психологов Центра экстренной психологической помощи", — сказал Яцуценко. По его словам, пострадавшие направлены в пять лечебных учреждений города.
Для ликвидации последствий взрыва создана группировка сил и средств общей численностью более 1000 человек и около 300 единиц техники.
В Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать телефоны горячей линии, открытые в связи со взрывом: 8-800-7751717 (Москва) и 8-812-7182516 (Санкт-Петербург).
Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>