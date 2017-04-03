СК не исключает, что взрыв в метро Петербурга совершил смертник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Следствие не исключает, что взрыв в метро Петербурга мог совершить смертник, прорабатывает все версии произошедшего, заявил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Следствие прорабатывает все версии случившегося. Не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником", — сказал собеседник агентства.

В понедельник днем в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли 9 человек и более 20 пострадали. По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии произошедшего.