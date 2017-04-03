Трагедия в Петербурге: западные СМИ вспомнили предыдущие теракты

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Главной новостью во многих зарубежных СМИ в понедельник вечером стала трагедия в петербургском метро, многие издания обратили внимание на то, что во время происшествия в городе находился президент РФ Владимир Путин.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Путин в городе

"Взрыв произошел в то время, когда Путин встречался в Санкт-Петербурге с членами Общероссийского народного фронта, организации, которую он основал и возглавляет, и когда город посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко", — пишет Financial Times

Как подчеркивает New York Times, "во время атаки президент Владимир Путин был в нескольких милях" от места происшествия. Нахождение российского президента в городе также отметила немецкая и французская пресса, включая газеты Monde и Figaro.

Путин сказал, что "слишком рано говорить" о том, что стало причиной взрыва, заявив, что это мог быть "преступник или террорист", пишет Guardian. "Естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера", — цитирует российского лидера газета Wall Street Journal на встрече с Лукашенко.

Вспомнили теракты в прошлом

На фоне событий в Санкт-Петербурге многие западные СМИ, включая New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, вспомнили теракты, которые произошли на территории РФ за последние несколько лет. Так, издания пишут о взрыве в московском метро на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" в 2004 году, в результате которого погиб 41 человек, а также о двойном теракте в столичной подземке, произошедшем семь лет назад на станциях "Парк культуры" и "Лубянка". Тогда жертвами двух взрывов стали 40 человек.

Угроза от исламистов

Агентство Блумберг, в свою очередь, отметило, что количество произошедших в РФ терактов "снизилось в последние годы, особенно это касается больших городов". "В Петербурге до этого времени терактов не происходило", — отмечает немецкое издание Zeit.

Немецкие СМИ, включая Spiegel, Welt, Zeit и другие, также вспоминают теракты, которые происходили в московском метро. "В прошлом в метро в Москве было несколько терактов с многочисленными жертвами. Большинство атак были связаны с исламскими террористами из Чечни", — пишет газета Welt.

"В течение многих лет Россия страдала от частых террористических атак, совершаемых исламистскими группировками с Северного Кавказа, включая взрывы в московском метро в 2010 году. Однако с момент теракта в аэропорту "Домодедово" в январе 2011 года атаки в основном затрагивали только территорию Северного Кавказа", — добавляет Guardian.

New York Times говорит о том, что раньше за атаками в РФ в основном "стояли боевики, которые бежали из страны во время кровавой операции на Северном Кавказе". "Еще тысячи присоединились к ИГ*, чье руководство периодически угрожало осуществить атаки в РФ в ответ на кампанию Москвы в Сирии", — отмечает издание.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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