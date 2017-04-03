Источник сообщил детали о несработавшем в Петербурге взрывном устройстве

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (191)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Несработавшее взрывное устройство, обнаруженное на станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, было начинено поражающими элементами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было смонтировано в корпусе огнетушителя, который лежал в черной сумке", — сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал "Россия-24" в своем эфире показал фото предположительного взрывного устройства. "В нашем распоряжении оказалась фотография. Предположительно, то самое взрывное устройство, которое найдено и обезврежено на станции "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что устройство было начинено поражающими элементами, прекрасно их видим на этой фотографии, это металлические шарики, залитые чем-то белым. И как раз это взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции в районе 15 часов дня", — сообщалось в эфире телеканала.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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