Источник сообщил детали о несработавшем в Петербурге взрывном устройстве
20:0503.04.2017
(обновлено: 20:19 03.04.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Несработавшее взрывное устройство, обнаруженное на станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, было начинено поражающими элементами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было смонтировано в корпусе огнетушителя, который лежал в черной сумке", — сказал собеседник агентства.
Ранее телеканал "Россия-24" в своем эфире показал фото предположительного взрывного устройства. "В нашем распоряжении оказалась фотография. Предположительно, то самое взрывное устройство, которое найдено и обезврежено на станции "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что устройство было начинено поражающими элементами, прекрасно их видим на этой фотографии, это металлические шарики, залитые чем-то белым. И как раз это взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции в районе 15 часов дня", — сообщалось в эфире телеканала.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.
Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
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Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
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Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.