СК возбудил дело по статье "террористический акт" после взрыва в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия", — сказала Петренко.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы, заявили Национальный антитеррористический комитет.

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