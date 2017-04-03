В Петербурге операторы обнулили стоимость звонков на номера горячих линий

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Крупнейшие российские сотовые операторы – МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и Tele2 — обнулили для абонентов в Санкт-Петербурге стоимость звонков на номера экстренных служб, сообщили РИА Новости представители компаний.

По словам пресс-секретаря МТС Дмитрия Солодовникова, оператор отменил тарификацию на номер телефона доверия ГУ МЧС по Санкт-Петербургу (+7 (812) 299-99-99), справочной МЧС РФ (+7 (495) 983-79-01), единый телефон доверия МЧС РФ (+7 (499) 216-99-99). "Абоненты МТС в Санкт-Петербурге смогут звонить на номера горячих линий бесплатно", — сказал Солодовников.

"Мегафон" также не будет тарифицировать звонки на эти номера, сказала руководитель пресс-службы компании Юлия Дорохина. "Для абонентов "Мегафона" звонки на номера горячих линий МЧС в Санкт-Петербурге не тарифицируются", — сказала она.

"Tele2 обнулил стоимость исходящих вызовов для своих абонентов на номера экстренных служб, задействованных в связи с трагическими событиями в метро", — сказал руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2 Константин Прокшин. Tele2 также рассматривает вопрос обнуления стоимости звонков внутри своей сети и на любые городские номера в Санкт-Петербурге.

В "Вымпелкоме" также не будут взимать плату на звонки на номера МЧС. "Вымпелком" обнулил стоимость звонков на номера горячей линии МЧС в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге", — сказал представитель компании.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>