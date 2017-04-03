УФСБ подтвердило наличие поражающих элементов в обезвреженном устройстве

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. УФСБ по Санкт-Петербургу подтвердило, что обезвреженное на станции метро "Площадь восстания" взрывное устройство было снабжено поражающими элементами.

"Около 15.00 на станции метро "Площадь восстания" обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Указанное устройство своевременно обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет. В настоящее время обе станции эвакуированы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в релизе.

По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва в петербургской подземке 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы.

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