В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур, сообщил в понедельник пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 47 человек пострадали, 10 человек скончались.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", — сообщил Кибитов в своем аккаунте в Twitter.

Официальный сайт городской администрации в связи с произошедшим окрашен в черно-белые цвета.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>