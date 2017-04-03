В петербургской больнице скончались двое пострадавших при взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Двое из пострадавших при взрыве в метро Петербурга, доставленных в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти, скончались, сообщила РИА Новости представитель больницы.

"В Мариинскую больницу были доставлены 11 человек, из них двое были доставлены в состоянии клинической смерти, они погибли. Два человека сейчас находятся в операционных, остальные — в отделениях", — сообщила она.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 10 погибших и 47 пострадавших.

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