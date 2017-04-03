Кадыров назвал взрыв в метро Петербурга чудовищным терактом

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал взрыв в метро в Санкт-Петербурге "чудовищным терактом", организаторы и исполнители которого должны быть установлены и наказаны.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, пострадали 47.

"Это чудовищный теракт, организаторы и исполнители которого должны быть установлены и понести самое суровое наказание. Преступники, посягающиеся на жизнь ни в чем не повинных людей, не заслуживают пощады и жалости, отношение к ним должно быть не просто жестким, а жестоким", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>