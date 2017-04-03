Скворцова: в петербургском метро погибли 10 человек, пострадали 47

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга достигло 10 человек, 37 человек госпитализированы, среди них один ребенок, сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В настоящее время количество пострадавших официально обозначается как 47 человек, семь человек пострадали, погибли на месте. Один человек погиб при транспортировке в скорой помощи от несовместимых с жизнью травм, 39 человек (были) госпитализированы. Двое больных госпитализированных погибло в приемном отделении в связи несовместимыми с жизнью травмами. Это минно-взрывные ранения и очень тяжелые ожоги", — сообщила Скворцова журналистам.

"Остальные получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. У шести отмечается состояние тяжелое, у остальных средней тяжести", — добавила министр.

Она также сообщала, что среди госпитализированных находится несовершеннолетняя девочка с черепно-мозговой травмой и ожогами.

"Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", — сказала Скворцова.

Она отметила, что федеральные клиники готовы к приему пациентов в случае необходимости, но пока транспортировка в Москву никому не требуется.

По словам Скворцовой, машины скорой помощи были поданы на место через пять минут после поступлении информации о произошедшем.

"И в течение ближайших 10 минут уже работали 18 бригад скорой помощи", — сказала Скворцова.

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