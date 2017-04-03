СК: решение не останавливать поезд во время взрыва было правильным

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что не исключено, что "это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв".

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