Губернатор Югры выразила соболезнования после трагедии в Санкт-Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (132)

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апр — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования пострадавшим при взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-центре регионального правительства.

Отмечается, что Комарова направила губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко телеграмму со словами соболезнования по поводу трагедии. "В эти трудные минуты от имени югорчан и от себя лично выражаю глубокое сочувствие семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяем вашу боль", — говорится в сообщении главы автономного округа.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 пострадали.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>