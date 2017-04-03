МККК выразил соболезнования после взрыва в метро Санкт-Петербурга

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (132)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге комитета в Twitter.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), есть погибшие и раненые.

"Мы глубоко потрясены трагедией в Санкт Петербурге. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>