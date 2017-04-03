На станции "Площадь Восстания" обезвредили самодельное взрывное устройство

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обезврежено на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

"На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", — говорится в релизе.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>