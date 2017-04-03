В Генпрокуратуре призывают не спешить с выводами о причинах ЧП в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (132)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Говорить о причинах взрыва в метро в Санкт-Петербурге преждевременно, версии озвучит следствие, сообщил РИА Новости официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что представитель надзорного ведомств назвал взрыв в метро Санкт-Петербурга терактом.

"Преждевременно делать выводы. Все версии будут давать следственные органы", — сказал Куренной.

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