Uber будет бесплатно возить пассажиров от района взрыва в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Сервис онлайн-заказа такси Uber будет в понедельник бесплатно довозить пассажиров из района Санкт-Петербурга, где произошли взрывы, сообщили РИА Новости в компании.

"Мы приложим все усилия, чтобы помочь людям, оказавшимся на месте трагедии. Мы отправили сообщение всем водителям на линии с просьбой быть ближе к окрестностям Невского проспекта, чтобы помочь людям добраться до нужного пункта назначения. Все поездки с Uber из района, где произошла трагедия, будут бесплатными для пользователей до конца дня", — сказал представитель Uber.

Он также отметил, компания готова оказать содействие правоохранительным органам в случае необходимости.

Ранее в "Яндекс.Такси" сообщили, что компания отменила повышающий коэффициент к тарифам, а также попросила партнеров вывести на линию как можно больше машин в Санкт-Петербурге.

Громкий скандал вокруг резкого повышения цен на услуги такси разгорелся 24 января 2011 года, когда произошел теракт в аэропорту "Домодедово". Тогда сразу после взрыва за одну поездку таксисты просили 10-20 тысяч рублей.

После этого, во время других ЧП, зачастую на подземке, таксисты часто повышали цены.

Так, в январе 2014 года произошла авария на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Коломенская" Замоскворецкой линии: строители пробили сваей тоннель подземки. Это привело к автоколлапсу, в результате которого частные извозчики значительно завышали цены.

Другим примером может служить ЧП в метро в 2013 году, когда на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" дважды загорелся силовой кабель, и людям приходилось либо "штурмом" брать наземный общественный транспорт, либо переплачивать водителям, чтобы те довезли их до места назначения.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>