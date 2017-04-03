Глава ПАСЕ о взрывах в Петербурге: я опустошен, еще недавно был там

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт опустошен сообщениями о взрывах в санкт-петербургском метро, говорится в его аккаунте в Twitter.

"Опустошен известиями из Санкт-Петербурга, тем более, я был там на прошлой неделе", — отметил глава ПАСЕ, который принимал участие в юбилейной сессии межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге.

"Ужасная трагедия, мои мысли с жертвами и со всеми теми, кто пострадал", — добавил Аграмунт.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

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