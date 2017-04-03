ГП проверит меры безопасности в метро Петербурга

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы установят, были ли достаточными меры безопасности в санкт-петербургском метро, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Что касается нашей, прокурорской проверки, она затронет все аспекты, конечно. И сотрудники Транспортной прокуратуры здесь подключатся, чтобы уточнить все аспекты, которые способствовали совершению данного теракта, чтобы потом в будущем у нас такого не повторялось", — сказал Куренной в эфире телеканала "Россия 24".

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