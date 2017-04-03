Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, поручил главам МЧС и Минздрава оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщила пресс-служба правительства.

"Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Премьер поручил министру по чрезвычайным ситуациям и министру здравоохранения РФ оказать всю необходимую помощь пострадавшим", — сообщили журналистам в пресс-службе правительства РФ.

Премьер-министр также поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой при необходимости усилить меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим с привлечением всех возможностей министерства.

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