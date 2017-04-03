Песков опроверг данные о том, что ФСО не пустила Путина в зону взрывов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что ФСО не пустило президента РФ Владимира Путина в зону ЧП в Санкт-Петербурге.
Ранее "Эхо Москвы" сообщило, что ФСО якобы отказалось пропустить Путина в зону ЧП, ссылаясь на отсутствие проверки люков, автомобилей и граждан в месте взрыва.
"Нет. Это неправда", — сказал в понедельник Песков РИА Новости.
Ранее в понедельник в метро Петербурга произошел взрыв, по информации НАК, есть погибшие и пострадавшие.
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