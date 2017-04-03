Власти Петербурга сообщили о 25 пострадавших при взрывах в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга на данный момент располагает информацией о 25 пострадавших при взрыве в метро, сообщила РИА Новости представитель комитета.

В понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

"В настоящее время в НИИ Джанелидзе доставляется 11 человек, в Городскую Мариинскую больницу — 6 человек, в 26-ю больницу — 2 человека, в Военно-медицинскую академию — 5 человек и один ребенок — в больницу имени Раухфуса", — сказала собеседница агентства.

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