В Совфеде прокомментировали ситуацию со взрывами в петербургском метро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Преждевременно говорить о теракте в метро Санкт-Петербурга, это должно установить следствие, но многое указывает на такую версию, заявил РИА Новости в понедельник представитель законодательной власти города в Совфеде Андрей Кутепов.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

"Взрывы произошли на крупных пересадочных станциях метро, в час пик там наибольшее количество людей. Похоже, что к этому готовились", — полагает сенатор.

Он подчеркнул, что при обсуждении различных версий "преждевременно говорить, что это теракт, это должны установить следственные органы, но все похоже на это".

Парламентарий не считает, что эта акция устрашения связана с пребыванием президента РФ Владимир Путина в Северной столице. "Навряд ли, поскольку к этому должны были готовиться определенное время, нужна была длительная подготовка, невозможно было заранее подготовить конкретную дату", — считает Кутепов.

Кутепов также сообщил, что сейчас на машине подъезжает к станции метро "Технологический институт". Там работает полиция, следственные органы, в небе барражирует вертолет.

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