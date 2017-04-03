Минздрав поручил оказать помощь пострадавшим в метро Петербурга и их семьям

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава российского Минздрава Вероника Скворцова поручила организовать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга, а также их семьям, сообщила пресс-служба министерства.

"В связи с взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга министр Вероника Скворцова дала поручение организовать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва, а также членам их семей", — говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

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