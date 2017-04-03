В Совфеде связали взрывы в петербургском метро с приездом Путина в город

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Место для взрывов в метро в Санкт-Петербурге выбрано не случайно — в городе находится президент РФ, проходит медиафорум, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В понедельник Путин в Санкт-Петербурге принимает участие в пленарном заседании IV Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который ежегодно проводит ОНФ.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

"Место и время этих взрывов явно выбрано не случайно. В городе находится президент РФ, проходит медиафорум, очень много журналистов", — сказал он.

Сенатор отметил, что, судя по всему, соответствующие службы не сработали на упреждающем этапе, в том числе, по мерам безопасности на метрополитене.

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