В Петербурге проверяют информацию о 10 погибших при взрывах в метро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Точное количество пострадавших при взрывах в метро Санкт-Петербурга пока неизвестно, предварительно, ранены около 50 человек, городские власти проверяют информацию о 10 погибших, сообщил в эфире "Россия-24" пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

По его словам, вся работа аккумулирована в районе места чрезвычайного происшествия. На данный момент губернатор Петербурга находится в метрополитене на месте ЧП, там же работают члены правительства.

"На данный момент более-менее уверенно можем говорить о 50 пострадавших, два человека уже опрерируются в данный момент в Мариинской больнице Петербурга, еще двух, тяжелые пострадавшие, готовит к операции", — сказал Кибитов.

"В данный момент точного числа погибших мы не знаем. Речь идет где-то о 10 погибших, но это очень предварительная информация", — сообщил он.

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